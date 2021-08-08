Биолог назвал самые грибные места под Петербургом

Биолог назвал самые грибные места под Петербургом
Грибов будет много под Петербургом в конце августа. Фото: https://pixabay.com

По словам эксперта, основной «грибной» сезон стартует в Ленинградской области только после 20 августа.

Кандидат биологических наук Павел Глазков в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург» объяснил , что в связи с тем, что лето выдалось жарким, грибы растут в очень влажных местах, чаще всего, в крае верхового болота.

Глазков отметил, что грибным является Всеволожский район, особенно деревни Борисова Грива, Грибное и Лепсари.

Ближе к концу августа — началу сентября петербуржцы и жители Ленобласти могут отыскать белые грибы, подосиновики, подберезовики, сыроежки, грузди, лисички.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в городских лесах после затяжной жары и неурожая начали появляться первые грибы. Первые счастливчики собирают по 150 подосиновиков за час.

грибы ленобласть новости СПб


 

Новости партнеров
Россия взяла два золота, но могла больше, а в толкании ядра произошел уникальный случай
Россия взяла два золота, но могла больше, а в толкании ядра произошел уникальный случай
Российский спортсмен был дисквалифицирован на Олимпиаде в Токио
Российский спортсмен был дисквалифицирован на Олимпиаде в Токио
Муцениеце намекнула на желание вернуть Прилучного. Воссоединение звёзд «Закрытой школы» - дело времени?
Муцениеце намекнула на желание вернуть Прилучного. Воссоединение звёзд «Закрытой школы» - дело времени?
В Петербурге утвердят схему продления ветки метро от «Казаковской» до «Сосновой Поляны»
В Петербурге утвердят схему продления ветки метро от «Казаковской» до «Сосновой Поляны»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге волонтеры помогли застрявшему в крыше стрижу
Биолог назвал самые грибные места под Петербургом
Светофор продолжает отлеживаться на Руставели после ДТП
На Петербург за сутки обрушилась треть месячной нормы осадков
Двукратный Олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвел итоги Олимпиады
В Кировском районе авто уничтожило остановку
Петербургский журналист Дмитрий Запольский умер в Риге
В Яблоневом саду плавают мертвые утки