Биолог назвал самые грибные места под Петербургом

Грибов будет много под Петербургом в конце августа. Фото: https://pixabay.com

Грибов будет много под Петербургом в конце августа. Фото: https://pixabay.com

По словам эксперта, основной «грибной» сезон стартует в Ленинградской области только после 20 августа.

Кандидат биологических наук Павел Глазков в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург» объяснил , что в связи с тем, что лето выдалось жарким, грибы растут в очень влажных местах, чаще всего, в крае верхового болота.

Глазков отметил, что грибным является Всеволожский район, особенно деревни Борисова Грива, Грибное и Лепсари.

Ближе к концу августа — началу сентября петербуржцы и жители Ленобласти могут отыскать белые грибы, подосиновики, подберезовики, сыроежки, грузди, лисички.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в городских лесах после затяжной жары и неурожая начали появляться первые грибы. Первые счастливчики собирают по 150 подосиновиков за час.