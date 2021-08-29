Диетолог из Петербурга рассказал о вреде мясных бульонов

Диетолог из Петербурга рассказал о вреде мясных бульонов
Он порекомендовал сократить в рационе животные жиры, в том числе бульоны. Фото: unsplash

Врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский заявил, что мясные бульоны нежелательно употреблять каждый день.

По его словам, которые приводит радио Sputnik, бульоны полезны для восстановления организма после болезни или хирургической операции, однако ежедневное употребление может навредить здоровью. Это может повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Диетолог отметил, что атеросклероз, ишемическая болезнь, инфаркты, инсульты связаны с постоянным употреблением животных жиров. Кроме того, при выращивании птицы и скота используется большое количество антибиотиков и гормонов, которые впоследствии могут оказаться в бульоне.

Кроме того, как предупреждает Бобровский, жирный бульон может привести к приступу подагры, желчекаменной, мочекаменной болезни, к приступу панкреатита.

Он порекомендовал сократить в рационе животные жиры, в том числе бульоны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог предупредила об опасности кукурузы для переболевших COVID.

диетолог здоровье мясной бульон питание


 

Новости партнеров
Пассажир «Сапсана» скончался на пути из Петербурга в Москву
Пассажир «Сапсана» скончался на пути из Петербурга в Москву
Как обезопасить себя от онкологии и кто в зоне риска
Как обезопасить себя от онкологии и кто в зоне риска
В Сертолово-2 пьяный водитель бронеавтомобиля устроил смертельное ДТП
В Сертолово-2 пьяный водитель бронеавтомобиля устроил смертельное ДТП
Актриса Екатерина Васильева стала монахиней
Актриса Екатерина Васильева стала монахиней
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Беглов предложил запустить фотопроект о долгожителях Петербурга
Диетолог из Петербурга рассказал о вреде мясных бульонов
В Британии сравнили смертность от COVID-19 и других болезней
«Ашан» закрыл треть своих магазинов в России за полгода
Рогозин заявил, что Россия готова отразить любой удар, даже в космосе
В Роспотребнадзоре перечислили атипичные симптомы COVID-19
ДТП с автобусом и легковушкой перекрыло движение на Аничковом мосту
Байден задремал на переговорах с премьером Израиля