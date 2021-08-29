Диетолог из Петербурга рассказал о вреде мясных бульонов

Он порекомендовал сократить в рационе животные жиры, в том числе бульоны. Фото: unsplash

Он порекомендовал сократить в рационе животные жиры, в том числе бульоны. Фото: unsplash

Врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский заявил, что мясные бульоны нежелательно употреблять каждый день.

По его словам, которые приводит радио Sputnik, бульоны полезны для восстановления организма после болезни или хирургической операции, однако ежедневное употребление может навредить здоровью. Это может повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Диетолог отметил, что атеросклероз, ишемическая болезнь, инфаркты, инсульты связаны с постоянным употреблением животных жиров. Кроме того, при выращивании птицы и скота используется большое количество антибиотиков и гормонов, которые впоследствии могут оказаться в бульоне.

Кроме того, как предупреждает Бобровский, жирный бульон может привести к приступу подагры, желчекаменной, мочекаменной болезни, к приступу панкреатита.

Он порекомендовал сократить в рационе животные жиры, в том числе бульоны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог предупредила об опасности кукурузы для переболевших COVID.