Диетолог предупредила об опасности кукурузы для переболевших COVID

Диетолог предупредила об опасности кукурузы для переболевших COVID
После перенесенного COVID-19 такие биодобавки лучше не употреблять, потому что они могут сгущать кровь. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Во время пандемии коронавируса лучше не употреблять препараты, изготовленные из кукурузы. Об этом рассказала гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян.

В медицинских целях используется волокно, окружающее початок, так называемые кукурузные рыльца. По словам специалиста, популярные препараты с их использованием могут увеличивать количество тромбоцитов.

Врач-диетолог отметила в эфире радио Sputnik, что кукурузные рыльца часто можно встретить в виде биологически активных добавок. Они имеют множество положительных свойств, однако после перенесенного COVID-19 их лучше не употреблять.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 215 386 075 человек, скончались от вируса 4 485 369 человек. В России зафиксировали 6 747 681 случай инфицирования короанвирусом.

коронавирусная пандемия кукуруза переболевшие пациенты


 

Новости партнеров
Появились подробности смерти артистки Валентины Легкоступовой
Появились подробности смерти артистки Валентины Легкоступовой
Актриса Екатерина Васильева стала монахиней
Актриса Екатерина Васильева стала монахиней
Пассажир «Сапсана» скончался на пути из Петербурга в Москву
Пассажир «Сапсана» скончался на пути из Петербурга в Москву
Лошади-беспризорники перекрыли шоссе в Ленинградской области
Лошади-беспризорники перекрыли шоссе в Ленинградской области
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Диетолог предупредила об опасности кукурузы для переболевших COVID
В субботу в Петербурге потеплеет до +22 градусов
В мире коронавирусом заразились более 215,3 млн человек
Перечислены льготы для россиян старше 70 лет
Роспотребнадзор: вакцинация поможет избавиться от постковидного синдрома
Волочкова решила засудить соседей, опубликовавших ее интимные фото
Голикова объяснила высокую смертность от COVID в России в июле
В Гаити приземлился первый самолет с гуманитарной помощью из России