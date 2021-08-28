Диетолог предупредила об опасности кукурузы для переболевших COVID

После перенесенного COVID-19 такие биодобавки лучше не употреблять, потому что они могут сгущать кровь. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

После перенесенного COVID-19 такие биодобавки лучше не употреблять, потому что они могут сгущать кровь. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Во время пандемии коронавируса лучше не употреблять препараты, изготовленные из кукурузы. Об этом рассказала гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян.

В медицинских целях используется волокно, окружающее початок, так называемые кукурузные рыльца. По словам специалиста, популярные препараты с их использованием могут увеличивать количество тромбоцитов.

Врач-диетолог отметила в эфире радио Sputnik, что кукурузные рыльца часто можно встретить в виде биологически активных добавок. Они имеют множество положительных свойств, однако после перенесенного COVID-19 их лучше не употреблять.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 215 386 075 человек, скончались от вируса 4 485 369 человек. В России зафиксировали 6 747 681 случай инфицирования короанвирусом.