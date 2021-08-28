В мире коронавирусом заразились более 215,3 млн человек

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире коронавирусная инфекция была выявлена у более чем 215,3 тыс. человек. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса.

Об этом стало известно в субботу, 28 августа. Общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 215 386 075 человек, скончались от вируса 4 485 369 человек.

На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США: 38 703 425 человек заразились, 636 679 умерли. На втором месте находится Индия: 32 603 188 инфицированных, 436 861 умер. Следом идет Иран: там вирус подхватили 4 869 414 жителя, умерли 105 287 человек.

Россия переместилась на четвертую строчку: в стране зафиксировано 6 747 681 случай инфицирования, скончались от COVID-19 176 904 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцинация против коронавируса может может улучшить состояние при постковидном синдроме.