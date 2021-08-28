Роспотребнадзор: вакцинация поможет избавиться от постковидного синдрома

Роспотребнадзор: вакцинация поможет избавиться от постковидного синдрома
Делать прививку рекомендуют спустя полгода после болезни, потому что через 50 дней начинает снижаться титр вируснейтрализующих антител. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Вакцинация против коронавируса может может улучшить состояние при постковидном синдроме. Такое заявление сделал замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, пациенты с постковидным синдромом переносят вакцинацию так же легко, как и люди без него.

Как сообщили «РИА Новости», Горелов отметил, что появилась информация, что постковидный синдром уходит после введения первой дозы препарата от COVID-19. Таким образом, состояние человека может улучшиться с введением препарата.

Инфекционист отметил, что прививаться рекомендуется примерно через полгода после болезни. Однако, если человек привьется раньше, то ничего страшного с ним не случится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о последствиях прививки от ковида для тех, кто уже инфицирован.

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