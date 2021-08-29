Школьника застрелили во время охоты в Вологодской области

Мальчика застрелили во время охоты Фото: pixabay

Мальчика застрелили во время охоты Фото: pixabay

Мальчик получил смертельное ранение на охоте в Белозерском районе Вологодской области.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по региону, 11-летний мальчик был застрелен, когда находился с отцом в резиновой лодке на озере Лозско-Азатское. Отец с сыном охотились на дичь.

Школьник был госпитализирован вечером 26 августа в центральную районную больницу. У него было огнестрельное ранение. Спустя несколько часов ребенок умер.

38-летнего отца погибшего допросили в качестве подозреваемого. Также следователи допросили родственников и знакомых семьи. Правоохранители изъяли лодку и оружие, проводятся судебные экспертизы.

Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах смерти несовершеннолетнего. Открыто уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что открывшего стрельбу по сестрам у клуба в Выборге задержали.