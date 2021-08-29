Врач-диетолог рассказала о самом полезном орехе

В миндале содержится очень много магния и цинка. Фото: pixabay

В миндале содержится очень много магния и цинка. Фото: pixabay

Врач-диетолог Маргарита Королева заявила, что самым полезным орехом, который можно употреблять, не боясь противопоказаний, является миндаль.

Королева рассказала в беседе с агентством «Москва», что в миндале содержится очень много магния и цинка. Он будет полезен каждому и в очень редких случаях попадает в зону непереносимости.

По словам диетолога, также полезными можно назвать пекан, макадамию и грецкий орех. Она отметила, что для здоровья нужно съедать горсть орехов в день, но сначала их нужно подготовить.

Специалист пояснила, что сырые и подсушенные орехи нужно замочить на ночь в холодной воде. Утром их необходимо промыть и просушить салфеткой. Это необходимо, поскольку в воде у орехов будет нивелироваться фитиновая кислота, которая удерживает фосфор, забирает из состава орехов цинк, железо, кальций и магний.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог из Петербурга рассказал о вреде мясных бульонов.