В Ленобласти достроили велодорожки «Светогорск – Иматра»

Дорожка свяжет Россию и Финляндию.

В Выборгском районе завершилось строительство велодорожки, связывающей Светогорск и финский город Иматра. Ее протяженность составляет четыре километра. Об этом сегодня, 29 июля, сообщает ЛенТВ24.

Велодорожка позволит доехать из Ленинградской области в финский город. Это – единственная подобная дорожка в стране. Открытие состоится совсем скоро – 4 сентября. В этот же день пройдет велопробег, в котором могут принять любые желающие. Пока что уехать в Финляндию не получится, так как границы закрыты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что автомобилист сбил девушку на велосипеде на Бухарестской.