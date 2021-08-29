Фанат «Зенита» заступился за девушек и получил ножевое ранение

Парень находится в реанимации.

В Санкт-Петербурге в ночь на 29 августа произошло нападение на болельщика «Зенита». Об этом пишут очевидцы в социальной сети «Вконтакте».

По предварительным данным, инцидент случился ночью. Несколько мужчин приставали к молодым девушкам, на что обратили внимание стоявшие неподалеку парни. Между компаниями произошла словесная перепалка, после чего один из мужчин достал нож и пырнул им заступника. Друзья пострадавшего обезвредили агрессора и вызвали полицию. На данный момент их уже доставили в отделение.

Молодой человек с ножевым ранением находится в реанимации в Волжске. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что скелет нашли недалеко от детского лагеря в Киришском районе.