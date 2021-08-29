Фанат «Зенита» заступился за девушек и получил ножевое ранение

Фанат «Зенита» заступился за девушек и получил ножевое ранение
Агрессора задержали. Фото: Baltphoto

Парень находится в реанимации.

В Санкт-Петербурге в ночь на 29 августа произошло нападение на болельщика «Зенита». Об этом пишут очевидцы в социальной сети «Вконтакте».

По предварительным данным, инцидент случился ночью. Несколько мужчин приставали к молодым девушкам, на что обратили внимание стоявшие неподалеку парни. Между компаниями произошла словесная перепалка, после чего один из мужчин достал нож и пырнул им заступника. Друзья пострадавшего обезвредили агрессора и вызвали полицию. На данный момент их уже доставили в отделение.

Молодой человек с ножевым ранением находится в реанимации в Волжске. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что скелет нашли недалеко от детского лагеря в Киришском районе.

зенит нападение новости СПб нож


 

Новости партнеров
РФС отменит лимит, олимпийская чемпионка отказалась от гражданства Украины, Карпин убрал из сборной четырёх игроков
РФС отменит лимит, олимпийская чемпионка отказалась от гражданства Украины, Карпин убрал из сборной четырёх игроков
Актриса Екатерина Васильева стала монахиней
Актриса Екатерина Васильева стала монахиней
Путин уволил замглавы Следственного комитета
Путин уволил замглавы Следственного комитета
Появились подробности смерти артистки Валентины Легкоступовой
Появились подробности смерти артистки Валентины Легкоступовой
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Фанат «Зенита» заступился за девушек и получил ножевое ранение
В Ленобласти достроили велодорожки «Светогорск – Иматра»
Врач объяснил, почему повышается температура после вакцинации
Беглов поздравил петербуржца Костина с бронзой на Паралимпиаде
Богатая жена Шаляпина находится при смерти из-за коронавируса
Спасатели потушили загоревшийся «Ленд Ровер» на Дальневосточном
Бывший депутат Госдумы Ненашев умер в московском фитнес-клубе
В «Севкабель Порте» открылась выставка 83-летней звезды Instagram