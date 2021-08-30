В Ленобласти выявили еще 201 случай заражения COVID

В Ленобласти выявили еще 201 случай заражения COVID
В России ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировали 201 случай заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 30 августа, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За все время пандемии в регионе выявили 62 892 случая заболевания коронавирусом. За сутки излечились от COVID-19 – 72 человека, 3 пациента скончались.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Петербург находится на третьем месте — 549 случаев. Лидирует Москова — 1 424 случая. На втором месте Московская область — 858. Ленобласть заняла 33-ю строчку рейтинга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что проблемы с дыханием у переболевших COVID-19 могут наблюдаться в течение нескольких месяцев.

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