Пристававшего к детям мужчину задержали на Фермском шоссе

Пристававшего к детям мужчину задержали на Фермском шоссе
Инцидент произошел на детской площадке. Фото: pixabay

В Приморском районе Санкт-Петербурга задержали мужчину, подозреваемого в педофилии.

По данным правоохранителей, мужчина приставал несовершеннолетним на детской площадке одного из домов по Фермскому шоссе.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 27 августа в отдел полиции обратилась местная жительница с заявлением о том, что неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 10-летней дочери на площадке. Позднее выявилось, что неделей ранее, 20 августа, мужчина приставал к детям 10 и 9 лет.

Возбуждено уголовное дело. Задержанный ранее уже был судим. Его отправляли на принудительное лечение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что изнасиловавшего и убившего студентку задержали в Петербурге спустя 16 лет.

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