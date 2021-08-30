Смерть от воды. Можно ли заразиться коронавирусом через кулер

Коронавирус не разрушается от протирания поверхностей антибактериальными салфетками, остаётся невредим от хлоргексидина и слабого раствора спирта. Естественно, это вызывает страх перед заражением: кажется, невидимый вирус “налип” повсюду, и спасения от него нет. Отлично защищают перчатки, мытьё рук с мылом, отсутствие контакта кожи рук с лицом и отказ от открытых приемов пищи, когда взвесь из воздуха может осесть на оставленное блюдо. Но как быть с водой? Очень часто кулер в офисе — единственная возможность набрать питьевую воду. Как ее продезинфицировать?

Начнем с того, что опасения не беспочвенны — коронавирус живет в воде. И если в образцах морской соленой воды он продержался 48 часов, то в менее агрессивной дистиллированной сохранял форму 72 часа.

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии “Вектор” отмечает, что жизнеспособность вируса повышается в зависимости от снижения температуры воды. Размножаться он не может и в пресной воде, но попасть вместе с выпитой жидкостью внутрь организма, на слизистую — вполне.

Кулер и до эпидемии считался врачами рассадником и переносчиком заболеваний. Часто на кружках, подносимых к кранику, сохраняется слюна, место слива воды ничем не защищено от внешних воздействий. Один раз чихнув, проходя мимо кулера, можно заразить весь офис.

К счастью, от заражения есть панацея — кипячение. При стоградусной температуре вирус разрушается и перестает быть опасным. Не стоит полагаться на подогрев воды в кулере — это совсем небольшой перепад температур, который не дает дезинфицирующего эффекта. Но если вы привыкли в течение дня пить холодную воду, а не чай или кипяток, лучше запастись бутылкой с завинчивающейся крышкой.

Еще одно место потенциальной опасности кулера — современные школы часто оснащают им классные комнаты. У детей нет возможности прокипятить воду, налитую из кулера, поэтому от него лучше пока отказаться. То же касается питьевых фонтанчиков, индивидуальность пользования которых сведена до минимума.

К счастью, вирус, оказавшись в воде, не способен выдержать воздействие хлорки и не может проникнуть в организм через кожу — ему для этого нужна податливая слизистая. Поэтому плавание в бассейне или на море практически безопасно. Как и с любыми другими заболеваниями, с коронавирусом нужно опасаться проглоченной воды.