Предполагаемый убийца продавщицы кондитерской в Петербурге признал вину

Следственные органы Петербурга предъявили обвинение гражданину, подозреваемому в убийстве своей знакомой, работавшей продавщицей кондитерской в Калининском районе.

Как сообщает ГСУ СУ по Петербургу, по факту обнаружения тела 39-летней гражданки Узбекистана возбуждено уголовное дело об убийстве.

Предполагаемого преступника поймали в аэропорту Москвы. Им оказался 42-летний соотечественник убитой. Мужчину доставили обратно в Северную столицу.

Задержанному предъявили обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Во время допроса он дал признательные показания.

Убийство произошло 28 августа в кондитерской на улице Комсомола. По версии правоохранителей, между обвиняемым и потерпевшей произошла ссора, возникшая из-за личных неприязненных отношений. Мужчина начал душить ее, а после ударил ножом. Продавщица умерла на месте.

Расследование продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что убить продавщицу кондитерской на Комсомола мог ее знакомый. Мотивом могли стать деньги – из кассы пропали восемь тысяч рублей.