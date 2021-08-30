МИД сообщил, что в тюрьмах за рубежом сидят более 9 тысяч россиян

По данным на 12 августа в зарубежных тюрьмах содержались 9218 россиян. Фото: pixabay

По данным на 12 августа в зарубежных тюрьмах содержались 9218 россиян. Фото: pixabay

Число россиян, которые находятся в заграничных местах лишения свободы, достигает девяти тысяч, заявил уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.

Как передает РИА Новости, по данным на 12 августа в зарубежных тюрьмах содержались 9218 российских граждан: 4371 проходят подозреваемыми, 1895 считаются обвиняемыми, а 2952 — осуждены и отбывают приговор. Уточняется, что эти цифры приблизительны, поскольку постоянно обновляются.

По словам дипломата, у многих стран есть ограничители политического характера, поэтому они не разглашают такую информацию. Бывает и такое, когда сами россияне предпочитают не разглашать сведения о своем лишении свободы.

Лукъянцев добавил, что большего всего заключенных россиян насчитывается в США, Польше, Белоруссии, Казахстане, Эстонии, Франции и Германии.

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