Россиян предупредили о комарах-переносчиках лихорадки Западного Нила

Ученые открыли "суперкомаров". Фото: Рixabay
Россиянам порекомендовали при посещении лесов, парков и берегов водоемов надевать закрытую одежду. Фото: Рixabay

Грядущей осенью в России из-за большого количества осадков и теплой погоды может начаться нашествие комаров-переносчиков лихорадки Западного Нила.

Как сообщает Роспотребнадзор, лихорадка Западного Нила — это инфекционная болезнь, которая протекает у человека с симптомами лихорадки и общей интоксикации. При тяжелых формах заболевания, которые развиваются в 1-5% случаев, может развиваться поражение центральной нервной системы (менингит, менингоэнцефалит, острый вялый паралич).

В ведомстве объяснили, что случаи заболевания лихорадкой Западного Нила встречаются более чем в 90 странах. Самая высокая заболеваемость в Европе, США и Канаде. В России она встречается преимущественно в европейской части страны, особенно в Южном федеральном округе.

Россиянам порекомендовали при посещении лесов, парков и берегов водоемов надевать закрытую одежду, защищать кожу репеллентами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названы инфекции, которые передаются через укусы комаров.

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