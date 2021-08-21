Названы инфекции, которые передаются через укусы комаров

Названы инфекции, которые передаются через укусы комаров
Азиатский тигровый комар. Фото: pixabay

Через укусы комаров могут передаваться такие инфекции, как туляремия, дирофилярии, японский энцефалит, лихорадки Западного Нила (ЛЗН), Батаи, Синдбис, Леса Семлики, а также другие заболевания. Об этом предупредили в Роспотребнадзоре.

Также в ведомстве отметили, что через укус насекомых могут передаваться не свойственные России инфекции, которые не свойственны для страны, сообщает ТАСС. К таким болезням относятся малярия, лихорадки денге, Чикунгунья, желтая, Зика, долины Рифт и часть энцефалитов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что насекомые не могут переносить коронавирусную инфекцию и заражать ей через укусы. Это выяснили ученые из Китая, проведя исследование, которое показало, что мухи и кровососущие не могут распространять болезнь.

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Названы инфекции, которые передаются через укусы комаров
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