Вакцинация от гриппа в Петербурге: опасно ли смешивать с прививкой от COVID-19

В Петербурге стартовала еще одна прививочная кампания. Теперь горожанам предлагают сделать вакцину от гриппа. Новая кампания вызвала немало вопросов у петербуржцев, ведь параллельно многие делают прививку от COVID-19.

С понедельника, 30 августа, всем желающим предлагают сделать прививку от гриппа. Привиться можно в больницах, передвижные пункты начали работать у нескольких станций метро. Необходимый набор документов — паспорт и медицинский полис.

Специалисты еще в прошлом году пришли к выводу о том, что сочетание коронавируса и вируса гриппа вызывает наиболее серьезное течение болезни. Как отмечал ранее телеведущий доктор Мясников, в первую волну COVID-19 в России 25% зараженных коронавирусом болели еще и гриппом. Такой же сценарий развития событий обещал и в осенне-зимний период 21/22.

Сам Мясников рекомендовал использовать интерферон альфа 2 b, который входит в официальные рекомендации Минздрава в виде спрея или капель в нос. По словам врача, при его использовании иммунитет начинает самостоятельно вырабатывать интерферон альфа для борьбы с вирусами, что особенно важно для профилактики смешанной вирусной инфекции.

«И не забудьте вовремя вакцинироваться от гриппа, уж эти вакцины проверены временем, тут никаких сомнений», — отмечал он в своем Telegram-канале.

Согласно данным, опубликованным на портале «Стопкоронавирус.рф», прививка от гриппа не защищает от коронавируса и наоборот. Обе вакцины устроены так, что распознают определенные инфекции.

В России уже есть примеры других комбинированных вакцин. Сейчас специалисты НИЦЭМ им. Гамалеи и НИИ гриппа озадачены тем, чтобы сделать препарат, защищающий сразу и от коронавируса и от гриппа. В «Векторе» трудятся над созданием вакцины от COVID-19 и кори.

Пока советуют совмещать две вакцины. Стандартная рекомендация в этом случае — вводить препараты с интервалом не менее месяца.

Ранее Gazeta.SPb писала о росте заболеваемости коронавирусом в Петербурге.