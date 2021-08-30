С 1 сентября в российских школах будут поднимать государственный флаг

Традиция, существующая во многих странах, появилась и в России.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что с начала нового учебного года в школах России начнут поднимать государственный флаг. Об этом сегодня, 30 августа, сообщает РИА Новости.

Кравцов отметил, что в процедуре не должно быть формализма. Он знает, что в некоторых регионах страны уже есть подобная традиция и школьники с удовольствием принимают в ней участие. Идея с флагом понравилась и президенту России Владимиру Путину, который назвал традицию хорошей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин выступил за традицию поднимать флаг России в школах. Путин, в свою очередь напомнил, что многие страны в учебных заведениях и прочих учреждениях практикуют вывешивание символа государства каждый день.