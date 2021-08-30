14 мигрантов выдворят из России за драку на Красносельском шоссе

До вынесения судебного решения мигранты находятся в центре содержания иностранных граждан. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

До вынесения судебного решения мигранты находятся в центре содержания иностранных граждан. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Вечером 22 августа на Красносельском шоссе произошла массовая драка мигрантов, разнимать их пришлось полиции. Правоохранители выяснили, что 14 задержанных находились на территории РФ без разрешения — теперь, скорее всего, их отправят на родину.

В отношении 14 граждан стран ближнего зарубежья, задержанных во время драки на Красносельском шоссе, возбуждены административные дела. В ходе разбирательства установлено, что мужчины находились в России с заушением миграционного законодательства. Теперь сторона обвинения ходатайствует перед судом об их принудительном выдворении за пределы Российской Федерации.

Окончательное решение еще не принято, до оглашения вердикта суда нарушителей поместили в центр для содержания иностранных граждан.

Напомним, что массовый конфликт возник возле дома №54/6 по Красносельскому шоссе. Очевидцы, вызвавшие полицию, утверждают, что в драке участвовали до 25 человек. Прибыв к месту происшествия, стражи порядка разняли дебоширов. Один из участников, 22-летний иностранец, получил тяжелое ножевое ранение — ему потребовалась госпитализация.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям 213 и 111 УК РФ (хулиганство и причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемым удалось сбежать, но их настигли по горячим следам — уже на следующий день были задержаны трое мигрантов в возрасте от 20 до 25 лет и 19-летний безработный житель Петрозаводска. Все хулиганы заключены под стражу. О состоянии пострадавшего пока ничего неизвестно, но, судя по всему, врачам удалось спасти его жизнь. Разбирательство продолжается, как в отношении незаконно приезжих, так и в отношении причастных к нападению с ножом.

А сегодня на проспекте Обуховской Обороны два водителя устроили потасовку прямо посреди проезжей части — из-за этого возникла пробка. В причинах конфликта еще предстоит разобраться.