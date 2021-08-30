14 мигрантов выдворят из России за драку на Красносельском шоссе

14 мигрантов выдворят из России за драку на Красносельском шоссе
До вынесения судебного решения мигранты находятся в центре содержания иностранных граждан. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Вечером 22 августа на Красносельском шоссе произошла массовая драка мигрантов, разнимать их пришлось полиции. Правоохранители выяснили, что 14 задержанных находились на территории РФ без разрешения — теперь, скорее всего, их отправят на родину.

В отношении 14 граждан стран ближнего зарубежья, задержанных во время драки на Красносельском шоссе, возбуждены административные дела. В ходе разбирательства установлено, что мужчины находились в России с заушением миграционного законодательства. Теперь сторона обвинения ходатайствует перед судом об их принудительном выдворении за пределы Российской Федерации.

Окончательное решение еще не принято, до оглашения вердикта суда нарушителей поместили в центр для содержания иностранных граждан.

Напомним, что массовый конфликт возник возле дома №54/6 по Красносельскому шоссе. Очевидцы, вызвавшие полицию, утверждают, что в драке участвовали до 25 человек. Прибыв к месту происшествия, стражи порядка разняли дебоширов. Один из участников, 22-летний иностранец, получил тяжелое ножевое ранение — ему потребовалась госпитализация.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям 213 и 111 УК РФ (хулиганство и причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемым удалось сбежать, но их настигли по горячим следам — уже на следующий день были задержаны трое мигрантов в возрасте от 20 до 25 лет и 19-летний безработный житель Петрозаводска. Все хулиганы заключены под стражу. О состоянии пострадавшего пока ничего неизвестно, но, судя по всему, врачам удалось спасти его жизнь. Разбирательство продолжается, как в отношении незаконно приезжих, так и в отношении причастных к нападению с ножом.

А сегодня на проспекте Обуховской Обороны два водителя устроили потасовку прямо посреди проезжей части — из-за этого возникла пробка. В причинах конфликта еще предстоит разобраться.

драка красносельское шоссе массовая драка мигранты новости СПб


 

Новости партнеров
Путин уволил замглавы Следственного комитета
Путин уволил замглавы Следственного комитета
РФС отменит лимит, олимпийская чемпионка отказалась от гражданства Украины, Карпин убрал из сборной четырёх игроков
РФС отменит лимит, олимпийская чемпионка отказалась от гражданства Украины, Карпин убрал из сборной четырёх игроков
В Ленобласти насчитали около трех тысяч медведей
В Ленобласти насчитали около трех тысяч медведей
Финны застрелили медведицу и двух медвежат на границе с Россией
Финны застрелили медведицу и двух медвежат на границе с Россией
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургским педагогам перед 1 сентября заплатят по 10 тысяч рублей
Звезда «Кухни» и «Воронины» умер прямо на сцене
В Ленобласти заключили под стражу мужчину, подозреваемого в избиении матери
Минобороны расторгло контракт с ПАО «Звезда» и требует выплатить ...
Легкоатлет из Петербурга завоевал бронзу, превозмогая боль в колене
Работникам старого «Метростроя» предложили перейти в ...
В Нидерландах спасли кота, который не ел 52 и утолял голод бумагой
Киркоров потратил 870 млн рублей на виллу в Греции