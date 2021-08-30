Петербуржец, назвавшийся «насильником Костюшкина», хочет встретиться со звездой

Некий Николай уверяет, что раскаивается в случившемся и хочет поговорить с певцом

Мужчина из Санкт-Петербурга, представившийся Николаем, заявил, что это он домогался певца Стаса Костюшкина. Горожанин ищет встречи с артистом, чтобы попросить у него прощение. Об этом сегодня, 30 августа, пишет 7Дней.

Мужчина отметил, что инцидент с Костюшкиным произошел около 40 лет. Сам артист уверял, что ему было восемь лет, когда к нему приставал взрослый мужчина. Певец не стал раскрывать личность нападавшего.

Николай рассказывает, что трижды сидел в тюрьме и наконец понял, что должен раскаяться перед всеми, кому однажды навредил. Он надеется поговорить с Костюшкиным, так как есть о чем.

Известно, что Николай трижды состоял в браке, имеет дочь и двух сыновей. Раньше он владел семью магазинов в Ленобласти, но из-за проблем с законом лишился всего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тимати назвал Собчак «животным» за шутку в адрес Костюшкина.