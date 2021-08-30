Новое «антиковидное» постановление: Выборг больше не в «красной» зоне

Изменений на этот раз совсем немного.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сегодня, 30 августа, подписал новое «антиковидное» постановление. На этот раз в документ не стали вносить много изменений. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Известно, что Выборг, который был в «красной» зоне, теперь оказался в «желтой». В «красной» все еще остаются довольно много районов, а в зеленой находится пока только один – Волховский.

Таким образом, эпидемиологическая обстановка пока не позволяет снять ограничения и вернуться к привычной жизни.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дрозденко подписал «антиковидное» постановление о Дне знаний. Торжественные мероприятия в День знаний в «красной» зоне пройдут при условиях: не более 30 минут, на открытом воздухе, не более 120 учеников, не более 120 родителей.