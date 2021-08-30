Главный синоптик Петербурга рассказал про погоду на 1 сентября

Во время школьных линеек будет довольно холодно.

Главный синоптик города Александр Колесов рассказал, какой выдастся погода 1 сентября. Прогнозом специалист поделился в рамках пресс-конференции в «Интерфаксе».

Эксперт отметил, что 31 августа погода продолжит радовать горожан теплом. Воздух прогреется до плюс 20 градусов, осадков не ожидается. В целом, ситуация будет мало отличаться от той, что была в этот понедельник. Из-за холодных воздушных масс, надвигающихся на город с севера, температура все-таки начнет снижаться.

1 сентября максимальная температура воздуха составит почти плюс 17 градусов. Те, кто отправятся на школьную линейку, должны быть готовы одеться потеплее, потому что утром будет довольно холодно – максимум 14 градусов тепла. Осадки ожидаются во второй половине дня, они будут кратковременными.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, когда петербуржцам ждать заморозков.