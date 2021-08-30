Лето 2021 года признали самым жарким за всю историю наблюдений в Петербурге

Лето 2021 года признали самым жарким за всю историю наблюдений в Петербурге
Лето 2021 года выдалось самым теплым. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Дневной максимум, достигнутый в июне, составил 35,9 градусов.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов на пресс-конференции в «Интерфаксе» назвал лето 2021 года самым жарким за всю историю наблюдений. Он отметил, что средняя температура воздуха составила 20,5 градусов.

До этого самым теплым летом считалось лето 1972 года. Тогда средняя температура составила 20,1 градусов. Затем был 2010 год, который чуть не побил рекорд, но все-таки не смог. А вот 2021 году удалось не только побить, но и установить новый рекорд.

В течение трех месяцев солнце светило в Петербурге 864,5 часов, что тоже стало рекордом, превзойдя результат 2002 года. Напоминаем, что метеонаблюдения ведутся в Петербурге с 1881года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургским педагогам перед 1 сентября заплатят по 10 тысяч рублей.

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