В Кировском районе тушили нежилое здание

Огонь успел распространиться на площади в 10 квадратных метров.

В Кировском районе сегодня, 30 августа, вспыхнуло двухэтажное нежилое здание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел на Дороге на Турухтанные острова. Там вспыхнул дом номер четыре – загорелась обстановка на площади 10 квадратных метров. На место приезжали 15 спасателей и три единицы техники. Они справились с огнем примерно за 20 минут.

Сведения о пострадавших не поступали. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что труп с огнестрельным ранением нашли в квартире на Энгельса. С места происшествия изъяли обрез гладкоствольного ружья, а также предсмертную записку.