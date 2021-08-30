В Кировском районе тушили нежилое здание

В Кировском районе тушили нежилое здание
В результате инцидента никто не пострадал. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Огонь успел распространиться на площади в 10 квадратных метров.

В Кировском районе сегодня, 30 августа, вспыхнуло двухэтажное нежилое здание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел на Дороге на Турухтанные острова. Там вспыхнул дом номер четыре – загорелась обстановка на площади 10 квадратных метров. На место приезжали 15 спасателей и три единицы техники. Они справились с огнем примерно за 20 минут.

Сведения о пострадавших не поступали. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что труп с огнестрельным ранением нашли в квартире на Энгельса. С места происшествия изъяли обрез гладкоствольного ружья, а также предсмертную записку.

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В Кировском районе тушили нежилое здание
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