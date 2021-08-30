Мужчину с перерезанным горлом нашли в квартире на Солидарности

В Невском районе Северной столицы нашли тело с перерезанным горлом.

Труп нашли в квартире по адресу проспекту Солидарности, 7к1. Мужчине было 43 года, о его смерти в правоохранительные органы сообщил брат погибшего. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Об этом сообщает 78.ru

Отмечается, что из признаков насильственной смерти у него только рассечение подбородка. Вероятнее всего, петербуржец умер от кровопотери.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в квартире на Маршала Казакова нашли труп и парня с передозировкой. Полиция Красносельского района Петербурга разбирается в обстоятельствах смерти молодого человека и госпитализации его приятеля. Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне в полицию обратился 23-летний петербуржец. Он сообщил, что обнаружил в своей квартире на Маршала Казакова, 68/1 труп знакомого.