На Думской башне починят вставшие часы

На Думской башне починят вставшие часы
В прошлый раз часы на Думской ломались весной. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В самом центре Петербурга встали часы. Думская башня сегодня привлекла внимание горожан.

Причину остановки часов уже выяснили. Стрелки часов перестали показывать правильное время из-за технической аварии — упал противовес. Об этом сообщил Telegram-канал администрации Центрального района.

Уже завтра, 31 августа, к башне приедет мастер, который починит центральные часы.

В прошлый раз часы на Думской ломались весной.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рейд по ночным клубам в центре Петербурга вывел полицию на «веселящий» газ в заведениях на улицах Думская и Ломоносова. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу, рейд по ночным клубам провели сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков. Стражи порядка искали факты продажи закиси азота, который называют «веселящим» газом. Его свободное распространение запрещено законом.

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