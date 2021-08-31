Диетолог назвала осенние продукты для укрепления иммунитета

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун рассказала клюква и брусника являются самыми полезными осенними ягодами из-за высокого содержания витамина С и других полезных компонентов.

По ее словам, эти ягоды могут долго храниться без термической обработки, имеют низкое содержание сахара – не более 10%, они содержат большое количество органических кислот, сообщает радио Sputnik.

Также в ягодах содержится много антиоксидантов, биофлавоноидов, они полезны для иммунитета, для сердечно-сосудистой системы, зрения.

Бруснику и клюкву заливают водой, чтобы она хорошо хранилась и в холодильнике, и в погребе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в первые дни апреля в петербургских лесах люди стали находить перезимовавшую под снегом клюкву. Жители города на Неве находят клюкву в Курортном районе города. Известно, что эта ягода в данное время года прошлогодняя, она перезимовала под слоем снега и хорошо сохранилась.