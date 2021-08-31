В Волховском районе спасатели тушили частный дом

В Волховском районе спасатели тушили частный дом
На место происшествия прибыли спасатели. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В ночь на 31 августа в Волховском районе Ленинградской области произошел пожар.

Информация о возгорании на пульт диспетчера поступила в 2:40. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, в деревне Остров вспыхнул частный дом.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники. Горел дом на площади 54 квадратных метра. Справиться с огнем удалось к четырем утра. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Василеостровском районе Петербурга под утро произошел пожар в кафе. Возгорание случилось в понедельник, 30 августа, в доме №75 на Малом проспекте Васильевского острова.

Волховский район пожар происшествия


 

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