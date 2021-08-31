Женщина с ссадинами найдена мертвой в Приморском районе

Женщина с ссадинами найдена мертвой в Приморском районе
На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Фото: google.ru/maps

В Приморском районе Петербурга обнаружили труп женщины.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 30 августа в полицию обратилась местная жительница 1986 года рождения и рассказала о том, что в квартире дома на Байконурской улице обнаружен труп её матери 1965 года рождения. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

На теле погибшей были обнаружены ссадины и кровоподтёки.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе Петербурга обнаружен труп мужчины с огнестрельным ранением.

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