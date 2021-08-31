В Петербурге ночью подожгли «БМВ» ,»Лексус» и «Мазду»

На Дунайском проспекте ночью полыхали три иномарки. Фото: Google Maps

На Дунайском проспекте ночью полыхали три иномарки. Фото: Google Maps

В Московском районе Петербурга двое неизвестных подожгли три дорогостоящих автомобиля. Кроме «БМВ», «Лексуса» и «Мазды» никто не пострадал.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 30 августа по номеру «112» обратился мужчина. Он сообщил, что во дворе дома 23 по Дунайскому проспекту горит авто.

Когда полиции прибыла на место случившегося, то установила, что загорелись «БМВ», «Лексус» и «Мазда». Машины принадлежат трем разным водителям.

Правоохранители отсмотрели записи в камер видеонаблюдения и установили, что 02:30 к «БМВ» подошли двое неизвестных, затем же случилось возгорание.

В ходе происшествия «БМВ» выгорел полностью, а «Лексус» и «Мазда» частично. Пострадавших не было.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители изъяли часть двери.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у петербуржца возле дома угнали новую «БМВ» за 7,5 млн рублей.