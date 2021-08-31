Мужчина обнаружил труп своего брата на проспекте Солидарности

Мужчина обнаружил труп своего брата на проспекте Солидарности
Место происшествия. Фото: google.ru/maps

В Невском районе Петербурга обнаружен труп мужчины 1978 года рождения.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 30 августа в полицию поступило сообщение от мужчины 1981 года рождения о том, что квартире дома на проспекте Солидарности обнаружен труп его брата.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что у погибшего на левой стороне под глазом имеется гематома неустановленной давности, на шее под скулой порез.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе Петербурга обнаружен труп мужчины с огнестрельным ранением.

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