ДТП с четырьмя машинами собрало пробку на КАД

ДТП на КАД. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

ДТП на КАД. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На КАД в Петербурге произошло ДТП с участием четырех транспортных средств. Движение на участке оказалось затруднено.

Дорожный инцидент случился во вторник, 31 августа, на 31-м километре внутреннего кольца КАД. Видеозапись с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что столкновение произошло на средней полосе. Дорогу не смогли поделить легковой автомобиль, микроавтобус и эвакуатор. Сильнее всего пострадала легковушка — у машины разбита передняя часть и багажник. Транспорт, который подбил машину сзади, не зафиксирован.

Обстоятельства аварии и информация о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль превратился в груду металла после ночного ДТП с КАМАЗом на КАД.