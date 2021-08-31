ДТП с четырьмя машинами собрало пробку на КАД

ДТП с четырьмя машинами собрало пробку на КАД
ДТП на КАД. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На КАД в Петербурге произошло ДТП с участием четырех транспортных средств. Движение на участке оказалось затруднено.

Дорожный инцидент случился во вторник, 31 августа, на 31-м километре внутреннего кольца КАД. Видеозапись с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что столкновение произошло на средней полосе. Дорогу не смогли поделить легковой автомобиль, микроавтобус и эвакуатор. Сильнее всего пострадала легковушка — у машины разбита передняя часть и багажник. Транспорт, который подбил машину сзади, не зафиксирован.

Обстоятельства аварии и информация о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль превратился в груду металла после ночного ДТП с КАМАЗом на КАД.

авария дтп на кад новости СПб


 

Новости партнеров
"ВАЗ" с тремя подростками разбился у Шугозера, возбуждено уголовное дело
В Петербурге 85-летний пенсионер добился перерасчета за горячую воду
В Петербурге 85-летний пенсионер добился перерасчета за горячую воду
В Сертолово-2 пьяный водитель бронеавтомобиля устроил смертельное ДТП
В Сертолово-2 пьяный водитель бронеавтомобиля устроил смертельное ДТП
Появились подробности смерти артистки Валентины Легкоступовой
Появились подробности смерти артистки Валентины Легкоступовой
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Кировском районе воспламенилась «ГАЗель»
После ДТП в Тосненском районе проводится проверка
В Пушкине дедушка приставал к 6-летней внучке
Петербург намеревается выкупить свыше 50% акций «Теплосети» к 2024 году
ДТП с четырьмя машинами собрало пробку на КАД
Во Фрунзенском районе у 15-летней девушки выявили раннюю половую жизнь
Смерти среди непривитых и вакцина детям: новое о коронавирусе в России и мире
В Кузьмолово Ленобласти заменили «поставщика» тепла и горячей воды