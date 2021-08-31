Автомобиль превратился в груду металла после ДТП с КАМАЗом на КАД

Автомобиль превратился в груду металла после ДТП с КАМАЗом на КАД
Ночное ДТП на КАД. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На КАД в Петербурге произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля и КАМАЗа. Первый транспорт превратился в груду металла в результате аварии.

Дорожный инцидент случился в ночь на вторник, 31 августа. Видеозапись с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Ночью на КАДе Солярис в Камаз. На момент съемки все были живы», — написал автор записи.

На кадрах видно, что легковой автомобиль полностью сгорел, на месте работали спасатели.

Причины случившегося и информация о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобилист врезался в стоящую на остановке маршрутку у «Беговой».

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