Автомобилист врезался в стоящую на остановке маршрутку у «Беговой»

ДТП у станции метро "Беговая". Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

ДТП у станции метро "Беговая". Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Петербурге на пересечении улиц Савушкина и Туристской автомобилист врезался в маршрутку.

Авария случилась в понедельник, 30 августа. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, столкновение произошло у станции метро «Беговая». Водитель легковушки по неизвестной причине въехал в стоящую на остановке маршрутку.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что КАД усыпан осколками после ДТП с легковушкой и «ГАЗелью». Движение на участке оказалось затруднено.