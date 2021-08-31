Во Фрунзенском районе у 15-летней девушки выявили раннюю половую жизнь

Во Фрунзенском районе Петербурга, после осмотра у врача, у 15-летней девушки выявили факт ранней половой жизни.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 30 августа из детской поликлиники в правоохранительные органы сообщили, что был проведен осмотр девушки 2006 года рождения. После чего был установлен факт ведения ранней половой жизни.

Оказалось, что несовершеннолетняя, вот уже более трех лет ведет половую жизнь по обоюдному согласию с молодым человеком 2005 года рождения.

Отмечается, что все это время заявлений не поступило. Семья девочки полная, на учёте не состоит.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 15-летней девушке в поликлинике диагностировали раннюю половую жизнь. У несовершеннолетней случился половой акт еще несколько месяцев назад, в мае, в городе Мурино Всеволожского района, с молодым человеком 2004 года рождения по обоюдному согласию.