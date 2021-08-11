15-летней девушке в поликлинике диагностировали раннюю половую жизнь

В Петербурге в Калининском районе города в больницу обратилась 15-летняя девушка.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, петербурженка самостоятельно пришла 10 августа, днем, в поликлинику в удовлетворительном состоянии. Врачи диагностировали ей «раннюю половую жизнь».

Информацию о сложившейся ситуации из поликлиники передали в отдел полиции.

Позднее установили, что у несовершеннолетней случился половой акт еще несколько месяцев назад, в мае, в городе Мурино Всеволожского района, с молодым человеком 2004 года рождения по обоюдному согласию.

Отмечается, что после случившегося заявлений не поступило. Семья девушки полная и на учете не состоит.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на улице Бабушкина двое изнасиловали 30-летнюю женщину.