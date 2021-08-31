В Пушкине дедушка приставал к 6-летней внучке

Мужчина мог приставать к ребенку в Пушкине. Фото: Pixabay

Мужчина мог приставать к ребенку в Пушкине. Фото: Pixabay

В Калининском районе Петербурга возбудили уголовное дело после того, как мать 6-летней девочки сообщила в полицию, что 61-летний дедушка малышки мог совершить насильственные действия сексуального характера в отношении внучки.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 30 августа, 31-летняя женщина написала заявление на собственного отца. По мнению гражданки, проживающей в Пушкине, не позднее 13 июня этого года пенсионер приставал к собственной внучке 2015 года рождения.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого мера пресечения не избиралась.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцу предъявили обвинение в совершении преступления сексуального характера в отношении собственного сына. Следствие считает, что обвиняемый 30 марта текущего года в квартире Василеостровского района совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своего 7-летнего ребенка.