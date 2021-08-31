После ДТП в Тосненском районе проводится проверка

После ДТП в Тосненском районе проводится проверка
Пострадали пять человек. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

В Тосненском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек.

Дорожный инцидент произошел 30 августа на 14 км. а/д «Ульяновка – Отрадное».

По предварительной информации, гражданин республики Молдова 1983 года рождения, находясь за рулем легкового автомобиля «Рено Логан» при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Лада Ларгус». В результате происшествия пострадали четыре человека, которые находились в последней машине, и водитель иномарки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на КАД в Петербурге произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля и КАМАЗа. Первый транспорт превратился в груду металла в результате аварии.

авария дтп Тосненский район


 

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