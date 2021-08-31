В Кировском районе воспламенилась «ГАЗель»

В Петербурге в Кировском районе города произошло возгорание в автомобиле. Загорелась «ГАЗель».

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 31 августа пожарная машина отправились на бульвар Новаторов к дому 48.

Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 10:13 .

Оказалось, что возгорание случилось в машине. У «ГАЗели» выгорел кузов.

Возгорание спасатели сумели ликвидировать довольно быстро, через 17 минут, к 10:30.

Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС одну единицу техники и пять человек личного состава.

О том, пострадал ли кто-то в настоящее время неизвестно. Но ведомство уточняет эти сведения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Первомайской улице в производственном здании произошел пожар. Работали 15 спасателей.