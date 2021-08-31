Как домашние животные помогают выздороветь

О том, что коты ложатся на больное место, а собаки зализывают раны, знают все. Но что это на самом деле, народные поверья или настоящие свойства животных? Как показывают медицинские исследования — животных действительно можно поблагодарить за помощь врачам. И это не мистика, а научный факт.

Кошки — любители полежать в уютном местечке, а их внутренний инстинкт даёт им возможность почувствовать, что хозяину нездоровится. По отношению к другим кошачьим они ведут себя так же — проявляют ласку, мурлычат, согревают больного кота своим телом. Но если для больного животного это важно с физиологической точки зрения — снижаются шансы умереть от холода или подвергнуться нападению — то у сложно организованного человеческого организма сочувствие кошек вызывает выработку эндорфина и серотонина.

Оба эти вещества помогают нам быстрее справиться с болезнью, так как наше здоровье во многом зависит от настроения.

Привычка собак лизать руки хозяина — тоже калька с их поведения в отношении себе подобных. Слюна и шершавый собачий язык удаляют из ран грязь и помогают предотвратить инфекцию.

У собак нет понимания, что страдать можно от душевных ран или от внутренних болезней, и они инстинктивно начинают вылизывать хозяина в надежде, что это поможет ему выздороветь. А наш организм реагирует схожим с реакцией на кошек образом.

Ещё один важный момент — тактильное разделение боли. Когда человеческий мозг старается справиться с болевыми ощущениями, он идёт на самообман. Если прижать к больному колену ладонь, боль уменьшится. Мозг убедит себя в том, что площадь колена стала больше, а реакции нервных окончаний распределились по ней и стали не такими частыми. Удивительно, но то же самое происходит, если обнять тёплое животное. Во время войны были известны случаи, когда раненный в живот всадник успевал доехать до санитарной части, не умерев от болевого шока — благодаря тому, что скакал в седле, распластавшись на теле лошади и от этого меньше чувствуя боль.

В сущности, для той же цели можно попробовать использовать тёплую грелку, но она может и не дать нужного эффекта. Помимо температуры тело кота, лошади или собаки напоминает наше тело сердцебиением, внутренним током крови и мерным дыханием. Поэтому представить себе, что кот — это продолжение нас самих, человеческому мозгу гораздо легче.