Марину Кохал, обвиняемую в убийстве мужа, оставили под стражей

Марину Кохал, обвиняемую в убийстве мужа, оставили под стражей
Марину Кохал оставили под арестом. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургский городской суд продлил меру пресечения в отношении Марины Кохал, обвиняемой в убийстве и расчленении своего супруга-рэпера Энди Картрайта.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, по решению Горсуда Кохал останется под стражей до 30 октября текущего года.

Сторона обвинения просила ходатайство следствия удовлетворить и продлить меру. Кохал и защита просили отказать следствию и избрать домашний арест.

Напомним, что в июле прошлого года расчлененное тело Энди Картрайта было найдено в квартире на Невском проспекте, в которой он жил с супругой и ребенком. По версии следствия, Марина Кохал сначала пыталась скрыть следы преступления, затем заявляла, что поступила с его трупом таким образом, поскольку он скончался «недостойным» образом — от передозировки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что супругу убитого рэпера Картрайта просят оставить под стражей до октября.

марина кохал рэпер энди картрайт


 

Новости партнеров
Прохор Шаляпин отгулял свадьбу в Лас-Вегасе: певец расписался с богатой американкой
Прохор Шаляпин отгулял свадьбу в Лас-Вегасе: певец расписался с богатой американкой
Появились подробности смерти артистки Валентины Легкоступовой
Появились подробности смерти артистки Валентины Легкоступовой
Самое позорное судейство в истории России: как Петтай остановил «Зенит»
Самое позорное судейство в истории России: как Петтай остановил «Зенит»
В Петербурге 85-летний пенсионер добился перерасчета за горячую воду
В Петербурге 85-летний пенсионер добился перерасчета за горячую воду
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Академика Бойкова труп: пенсионерке не хватило пары шагов до квартиры
Ножи, вилки, трое пострадавших: в кафе на Косыгина подрались мигранты
В Мурино из дома на машину выбросили унитаз
Эрмитаж продаст пять цифровых копий своих картин на аукционе
Возле «Сибур Арены» появились бетонные полусферы для борьбы с ...
Задержан мужчина, пришедший в аптеки Парголово с ножом
Марину Кохал, обвиняемую в убийстве мужа, оставили под стражей
В Сосновом бору среди белого дня пенсионерку толкнули и вырвали сумку