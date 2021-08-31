Марину Кохал, обвиняемую в убийстве мужа, оставили под стражей

Санкт-Петербургский городской суд продлил меру пресечения в отношении Марины Кохал, обвиняемой в убийстве и расчленении своего супруга-рэпера Энди Картрайта.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, по решению Горсуда Кохал останется под стражей до 30 октября текущего года.

Сторона обвинения просила ходатайство следствия удовлетворить и продлить меру. Кохал и защита просили отказать следствию и избрать домашний арест.

Напомним, что в июле прошлого года расчлененное тело Энди Картрайта было найдено в квартире на Невском проспекте, в которой он жил с супругой и ребенком. По версии следствия, Марина Кохал сначала пыталась скрыть следы преступления, затем заявляла, что поступила с его трупом таким образом, поскольку он скончался «недостойным» образом — от передозировки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что супругу убитого рэпера Картрайта просят оставить под стражей до октября.