В Мурино из дома на машину выбросили унитаз

Последний день лета у жителя Мурино точно не задался — на его машину, припаркованную рядом с домом на Воронцовском бульваре, упал унитаз. Инцидент произошел утром 31 августа.

В Сети появилось фото с места событий. На опубликованных кадрах видно, что на капоте образовалась большая вмятина.

«Мурино такое Мурино. Просто скинули унитаз из окна на припаркованную машину. Походу для обитателей этих районов — это норма», — сообщили в группе «Неизданное. Санкт – Петербург» в соцсети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Центральном районе 23 августа с фасада исторического здания посыпалась штукатурка и куски здания. Фрагменты дома лежат на тротуаре, о чем рассказали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Центральный район за комфортную среду обитания».