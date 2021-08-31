В Мурино из дома на машину выбросили унитаз

В Мурино из дома на машину выбросили унитаз
На машине осталась вмятина. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Последний день лета у жителя Мурино точно не задался — на его машину, припаркованную рядом с домом на Воронцовском бульваре, упал унитаз. Инцидент произошел утром 31 августа.

В Сети появилось фото с места событий. На опубликованных кадрах видно, что на капоте образовалась большая вмятина.

«Мурино такое Мурино. Просто скинули унитаз из окна на припаркованную машину. Походу для обитателей этих районов — это норма», — сообщили в группе «Неизданное. Санкт – Петербург» в соцсети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Центральном районе 23 августа с фасада исторического здания посыпалась штукатурка и куски здания. Фрагменты дома лежат на тротуаре, о чем рассказали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Центральный район за комфортную среду обитания».

автомобиль мурино унитаз


 

Новости партнеров
В Петербурге 85-летний пенсионер добился перерасчета за горячую воду
В Петербурге 85-летний пенсионер добился перерасчета за горячую воду
Самое позорное судейство в истории России: как Петтай остановил «Зенит»
Самое позорное судейство в истории России: как Петтай остановил «Зенит»
Появились подробности смерти артистки Валентины Легкоступовой
Появились подробности смерти артистки Валентины Легкоступовой
В Ленобласти насчитали около трех тысяч медведей
В Ленобласти насчитали около трех тысяч медведей
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Мурино из дома на машину выбросили унитаз
Эрмитаж продаст пять цифровых копий своих картин на аукционе
Возле «Сибур Арены» появились бетонные полусферы для борьбы с ...
Задержан мужчина, пришедший в аптеки Парголово с ножом
Марину Кохал, обвиняемую в убийстве мужа, оставили под стражей
В Сосновом бору среди белого дня пенсионерку толкнули и вырвали сумку
В Петербурге может появиться пересадочный тариф на наземном транспорте
Доплаты и «детские» больничные: изменения в жизни петербуржцев с 1 сентября