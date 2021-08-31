На Академика Бойкова труп: пенсионерке не хватило пары шагов до квартиры

В Калининском районе Петербурга было найдено бездыханное тело пожилой женщины.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 30 августа, примерно в 22:30, в правоохранительные органы обратился мужчина. Она рассказал, что по улице Академика Бойкова в доме 11/1 на лестничной клетке лежит труп.

Оказалось, что мертвой нашли 75-летнюю петербурженку. Пожилая дама была зарегистрирована как раз по тому адресу, где ее и нашли. Тело было рядом с ее квартирой на 10-ом этаже.

Отмечается, что скончавшаяся не была судима и никогда не привлекалась. Известно, что пенсионерка болела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Лесной улице прохожие заметили, как женщина посинела. Когда на место случившегося прибыла полиция, то уже обнаружила бездыханное тело.