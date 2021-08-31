На Академика Бойкова труп: пенсионерке не хватило пары шагов до квартиры

На Академика Бойкова труп: пенсионерке не хватило пары шагов до квартиры
Труп нашли в доме на улице Академика Бойкова. Фото: "Яндекс карты"

В Калининском районе Петербурга было найдено бездыханное тело пожилой женщины.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 30 августа, примерно в 22:30, в правоохранительные органы обратился мужчина. Она рассказал, что по улице Академика Бойкова в доме 11/1 на лестничной клетке лежит труп.

Оказалось, что мертвой нашли 75-летнюю петербурженку. Пожилая дама была зарегистрирована как раз по тому адресу, где ее и нашли. Тело было рядом с ее квартирой на 10-ом этаже.

Отмечается, что скончавшаяся не была судима и никогда не привлекалась. Известно, что пенсионерка болела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Лесной улице прохожие заметили, как женщина посинела. Когда на место случившегося прибыла полиция, то уже обнаружила бездыханное тело.

академика байкова новости СПб происшествие труп


 

Новости партнеров
Число зараженных коронавирусом в Петербурге за сутки увеличилось вдвое
Число зараженных коронавирусом в Петербурге за сутки увеличилось вдвое
Стало известно, где лучше собирать грибы в Петербурге и Ленобласти
Стало известно, где лучше собирать грибы в Петербурге и Ленобласти
Актриса Екатерина Васильева стала монахиней
Актриса Екатерина Васильева стала монахиней
Самое позорное судейство в истории России: как Петтай остановил «Зенит»
Самое позорное судейство в истории России: как Петтай остановил «Зенит»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Академика Бойкова труп: пенсионерке не хватило пары шагов до квартиры
Ножи, вилки, трое пострадавших: в кафе на Косыгина подрались мигранты
В Мурино из дома на машину выбросили унитаз
Эрмитаж продаст пять цифровых копий своих картин на аукционе
Возле «Сибур Арены» появились бетонные полусферы для борьбы с ...
Задержан мужчина, пришедший в аптеки Парголово с ножом
Марину Кохал, обвиняемую в убийстве мужа, оставили под стражей
В Сосновом бору среди белого дня пенсионерку толкнули и вырвали сумку