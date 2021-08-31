Линейки, но не для всех сразу: Петербург готовится к 1 сентября

Линейки, но не для всех сразу: Петербург готовится к 1 сентября
В Петербурге пройдет День знаний. Фото: pixabay.com

Петербургским школам разрешили в этом году провести торжественные линейки. Правда, COVID-19 внес изменения и на этот раз – придется соблюдать ряд условий.

В этом году Роспотребнадзор дал добро на проведение торжественных линеек. Проводить их будут отдельно для классов или параллелей. Взрослых пустят в качестве зрителей, но им придется носить маски.

Региональное управление ведомства также поясняло, что линейки обязательно должны пройти на открытом воздухе .

Как именно проводить торжественные линейки, решат сами школы, сообщала глава комитета по образованию Наталия Путиловская. Так, например, гимназия №52 Приморского района запланировала мероприятия только для 1-х и 11-х классов, в лицей №590 в Красносельском районе торжества организуют и для 10-х классов.

Известно также, что для первоклассников проведут традиционный праздник. В этом году он пройдет в формате видеопутешествия.

В этом году обучение в петербургских школах начнется в очном формате. Учиться все будут в первую смену. Завтра в школу впервые пойдут 63 768 юных петербуржцев. Всем им подарят комплект книг «Моя первая библиотека». В него войдут три издания: книга о первом полете в космос, сборник стихотворений о Петербурге, а также рассказы и сказки о природе.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал ТАСС о погоде в День знаний в Петербурге. Особым теплом 1 сентября школьников не порадует – ожидается до +16 градусов. Правда, осадков утром не ждут, но во второй половине дня могут пройти дожди.

Кстати, это не самый холодный День знаний. В 1987-м году воздух прогрелся всего до +10 градусов. В 1992-м году погода была летней – до +30 градусов.

Gazeta.SPb уже писала о том, как правильно выбрать рюкзак и подготовить ребенка к школе.

1 сентября день знаний новости СПб торжественная линейка


 

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