На Савушкина случился прорыв кипятка. Им залило дорогу

Очередное происшествие случилось в Приморском районе.

Там на улице Савушкина прорвало кипяток. Проезжую часть и тротуары залило водой. Пар стоит над асфальтом. Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Однако ЧП не мешает дорожному движению. Видео с ЧП решили поделиться в соцсетях.

Меньше, чем за полчаса запись собрала более семи тысяч просмотров, пять комментариев, 18 репостов и 16 лайков.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Теплосеть» прокомментировала разлившийся кипяток на Бухарестской. 27 мая в 16:00 в рамках подготовки сетей к новому отопительному сезону специалисты организации нашли технологическое нарушение по адресу улица Бухарестская, дом 63. Напомним, ранее сообщалось, что во Фрунзенском районе города на улице Бухарестская прорвало трубу с горячей водой, что стало причиной угрозы для трех автомобилей.