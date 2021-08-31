На Савушкина случился прорыв кипятка. Им залило дорогу

На Савушкина случился прорыв кипятка. Им залило дорогу
Пар стоит над асфальтом. Фото: скрин группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

Очередное происшествие случилось в Приморском районе.

Там на улице Савушкина прорвало кипяток. Проезжую часть и тротуары залило водой. Пар стоит над асфальтом. Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Однако ЧП не мешает дорожному движению. Видео с ЧП решили поделиться в соцсетях.

Меньше, чем за полчаса запись собрала более семи тысяч просмотров, пять комментариев, 18 репостов и 16 лайков.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Теплосеть» прокомментировала разлившийся кипяток на Бухарестской. 27 мая в 16:00 в рамках подготовки сетей к новому отопительному сезону специалисты организации нашли технологическое нарушение по адресу улица Бухарестская, дом 63. Напомним, ранее сообщалось, что во Фрунзенском районе города на улице Бухарестская прорвало трубу с горячей водой, что стало причиной угрозы для трех автомобилей.

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