«Теплосеть» прокомментировала разлившийся кипяток на Бухарестской

&#171;Теплосеть&#187; прокомментировала разлившийся кипяток на Бухарестской
На Бухарестской устраняют коммунальную аварию. Фото: teplosetspb.ru

Как сообщили Gazeta.SPb в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 27 мая в 16:00 в рамках подготовки сетей к новому отопительному сезону специалисты организации нашли технологическое нарушение по адресу улица Бухарестская, дом 63.

Напомним, ранее сообщалось, что во Фрунзенском районе города на улице Бухарестская прорвало трубу с горячей водой, что стало причиной угрозы для трех автомобилей.

В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» добавили, что аварийная бригада уже предприняла необходимые меры безопасности.

«Выход воды на поверхность локализован. Участок трубопровода отключен, организовываются ремонтные работы», — сообщили в пресс-службе «Теплосети».

Кроме того, отмечается, что на месте происшествия находились машины.

«Ответственность предприятия застрахована. Весь реальный ущерб будет возмещен».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Выборгской набережной забил фонтан из прорвавшейся трубы.

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