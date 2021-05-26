На Выборгской набережной забил фонтан из прорвавшейся трубы

На Выборгской набережной в Петербурге прорвало трубу. Струя воды била вверх на несколько этажей.
Коммунальная авария произошла в среду, 26 мая, около половины восьмого вечера. Кадрами струи воды очевидцы поделились в группе «Питер.Районы (Выборгский)» соцсети «ВКонтакте».
Фонтан образовался недалеко от пересечения с Гельсингфорсской улицей. Судя по данным сервиса «Яндекс.Пробки», на набережной собралась пробка.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге прорвало трубу у здания Смольного. Прибывшая бригада «Водоканала» нашла течь на сети диаметром 200 мм.