В Петербурге прорвало трубу у здания Смольного

На месте инцидента уже трудятся сотрудники «Водоканала».

В Центральном районе сегодня, 20 мая, произошла коммунальная авария. Трубу прорвало рядом со зданием правительства Санкт-Петербурга. Об этом пишет «Фонтанка», ссылаясь на ГУП «Водоканала».

О том, что случился прорыв трубы, стало известно в пятницу днем. На Смольный проезд выехала бригада предприятия, которая нашла течь на сети диаметров 200 мм.

«В 14:15 вытекание было локализовано»,

— заявили в «Водоканале», отметив, что все абоненты обеспечены водоснабжением.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Ветеранов заметили огромную лужу из-за прорыва трубы. Специалисты занимаются устранением последствия инцидента.