На Ветеранов заметили огромную лужу из-за прорыва трубы

Специалисты занимаются устранением последствия инцидента.

В Санкт-Петербурге сегодня вечером, 19 мая, произошла коммунальная авария. О ней рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на проспекте Ветераном рядом с домами номер 63 и 65. Огромная лужа наблюдается в кармане – она образовалась после прорыва трубы.

На место уже прибыли сотрудники АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». В сообщении отмечается, что выход воды на поверхность был локализован, нарушения обещают устранить в ближайшее время.

«В зоне вытекания оказались несколько автомобилей без видимых признаков повреждений. Ответственность предприятия застрахована. Реальный ущерб будет возмещен»,

— говорится на сайте предприятия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в 2020 году трубы чаще всего прорывало в Пушкинском и Колпинском районах.