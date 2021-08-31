Назван один из признаков рака легких

Назван один из признаков рака легких
Онколог назвала один из признаков рака легких. Фото: pixabay.com

Врач-онколог Александра Логинова рассказала, какой признак может указывать на рак легких.

Она отметила, что при развитии онкологического заболевания может проявиться «приступообразный, надрывистый и приглушенный» кашель, который впоследствии может носить даже судорожный характер.

Врач написала у себя в Instagram, что в начале заболевания кашель практически не создает дискомфорт, на этом этапе еще не формируется мокрота.

По ее словам, если кашель не проходит в течение трех недель и мешает уснуть, стоит насторожиться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые из Великобритании назвали «глазные» симптомы, которые могут свидетельствовать о наличии рака легких. Как сообщает Express, на онкологическое заболевание могут указывать в том числе опущенное веко, уменьшение размера зрачка или двоение в глазах.

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